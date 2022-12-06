Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 3,9% годовых

Клиентам по данной ставке будут доступны все основные программы без обеспечения: кредит на любые цели, кредит на рефинансирование и пенсионные программы.

«Россельхозбанк делает потребительское кредитование еще доступнее: мы не просто снижаем ставку, но и делаем это сразу по нескольким программам. Уверена, что данное предложение будет актуально для широкого круга потребителей и поможет им более эффективно распределить свои финансовые потоки, реализовав намеченные большие проекты», — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Кредит на любые цели без залога и поручительства доступен клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно. Максимальный срок — до 5 лет включительно. Сумма — от 30 тысяч рублей до 5 млн рублей.

Пенсионные кредиты доступны клиентам в возрасте до 75 лет включительно на момент возврата средств. Максимальный срок — до 5 лет включительно. Сумма — от 30 тысяч рублей до 3 млн рублей.

Потребительский кредит на рефинансирование является удобным инструментом по объединению нескольких кредитных обязательств в одно на комфортных условиях. В Россельхозбанке это доступно клиентам в возрасте от 23 до 75 лет включительно (на момент возврата кредита). Максимальная сумма кредита — 3 млн рублей, срок — до 5 лет. Минимальная ставка по всем этим продуктам в РСХБ составляет от 3,9%.*

Адреса отделений Россельхозбанка в Тульской области:

г. Тула, ул. Тургеневская д.5,

г. Тула, пр-кт Ленина, д.127

г. Тула, Красноармейский пр-кт, д. 21

Адреса офисов РСХБ на территории Тульской области:

Тульская обл., п. Куркино, ул. Театральная, д.8

Тульская обл., г. Ефремов, ул. Максима Горького, д.37

Тульская обл., п. Ленинский, ул. Ленина, д.10

Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Свердлова, д.16

Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д.52

Тульская обл., г. Суворов, ул. Кирова, д.8

Тульская обл., г. Щекино, ул. Ленина, д.13

Тульская обл., г. Ясногорск, ул. П. Смидовича, д.6

Тульская обл., г. Новомосковск ул. Садовского/ул. Октябрьская, д.25/30

Тульская обл., г. Венев, Микрорайон Южный, д.17

Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д.3

Тульская обл., г. Алексин, ул. Юности, д.2

Тульская обл., Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, д.70

Тульская обл., Дубенский район, г. Дубна, ул. Свободы, д.9

Тульская обл., г. Кимовск, ул. Октябрьская, д.10

Тульская обл., Одоевский район, пос. Одоев, ул. К Маркса, д.39

Тульская обл., Чернский район, пос. Чернь, ул. К Маркса, д.25

Тульская обл., Белевский район, г. Белев, ул. Советская, д.21

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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