АО «Тулатеплосеть» подало иск на экс-мэра Тулы Алису Толкачеву Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Организация хочет взыскать с женщины долг за отопление, сумма которого составляет 202 242, 58 рублей. Речь идет о взыскании задолженности за поставленную по договору на поставку тепловой энергии от 27 января 2015 года в период с декабря 2021 года по май 2022 года на сумму 202 242 рублей 58 копеек. В деле Алиса Толкачева, которая в настоящее время находится на Северном Кипре, фигурирует как индивидуальный предприниматель.

Кстати, в сентябре этого года было приостановлено аналогичное уголовное дело о причинении экс-мэром Тулы имущественного ущерба АО «ТНС Энерго Тула» на сумму свыше 9 миллионов рублей.