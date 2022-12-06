Еще 15 человек в Тульской области заразились свиным гриппом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, в Тульской области зарегистрировано 11 114 случаев заболеваний. Это выше эпидпорога на 42,4% и больше предыдущей недели на 41%.

Также с 28 ноября по 4 декабря вирусы гриппа подтверждены у 17 заболевших: грипп А H1N1 (свиной грипп) подтвержден у 15 человек, у двух человек — грипп А + грипп В.

При этом в ведомстве отмечают, что грипп выявляется только у людей, не прошедших вакцинацию. По последним данным привиты в регионе 686 919 человек, из которых 132 878 детей.