Год тюремного заключения получил взяткодатель, пытавшийся подкупить полицейского в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Вечером 29 августа иностранный гражданин, находясь в служебном кабинете заместителя начальника полиции ОМВД России по городу Донскому дал взятку должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Суммой в 15 тысяч рублей он хотел помочь троим своим соотечественникам, задержанным накануне сотрудниками полиции на территории города за нарушение правил миграционного учета, избежать административной ответственности. В этот момент его и повязали оперативники, контролировавшие весь процесс.

Суд по ч. 3 ст. 291 УК РФ приговорил 50-летнего мужчину к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.