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НовостиОбщество5 декабря 2022 14:08

Год тюремного заключения получил взяткодатель, пытавшийся подкупить полицейского в Тульской области

В Донском вынесен приговор иностранному гражданину, признанному виновным в даче взятки сотруднику правоохранительных органов
Игорь КОПЫТОВ
Год тюремного заключения получил взяткодатель, пытавшийся подкупить полицейского в Тульской области

Год тюремного заключения получил взяткодатель, пытавшийся подкупить полицейского в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Вечером 29 августа иностранный гражданин, находясь в служебном кабинете заместителя начальника полиции ОМВД России по городу Донскому дал взятку должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Суммой в 15 тысяч рублей он хотел помочь троим своим соотечественникам, задержанным накануне сотрудниками полиции на территории города за нарушение правил миграционного учета, избежать административной ответственности. В этот момент его и повязали оперативники, контролировавшие весь процесс.

Суд по ч. 3 ст. 291 УК РФ приговорил 50-летнего мужчину к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.