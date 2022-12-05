Под Тулой ликвидирован снаряд времен Великой Отечественной Фото: материалы пресс-служб

5 декабря группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы «Управления противопожарной службы» был обезврежен артиллерийский снаряд калибром 76 мм.

Опасная находка была обнаруженна в поле между селом Архангельское и деревней Ивановка на окраине Большой Тулы.

МЧС напоминает: если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету, немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения, дождитесь прибытия оперативных служб.