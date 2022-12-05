В Туле столкнулось два автомобиля Фото: материалы пресс-служб

2 декабря, на пересечении улиц Патронная и Кирова, 53-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, совершил столкновение с машиной Fiat Albea, за рулем которого находился 55-летний мужчина. По предварительной информации, автомобиль Toyota, находясь на второстепенной дороге, не уступил преимущество машине Fiat, которая двигалась по главной дороге.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Fiat. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.