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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 14:15

В Туле столкнулось два автомобиля

Пострадавшему оказали медицинскую помощь
Источник:kp.ru
В Туле столкнулось два автомобиля

В Туле столкнулось два автомобиля

Фото: материалы пресс-служб

2 декабря, на пересечении улиц Патронная и Кирова, 53-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, совершил столкновение с машиной Fiat Albea, за рулем которого находился 55-летний мужчина. По предварительной информации, автомобиль Toyota, находясь на второстепенной дороге, не уступил преимущество машине Fiat, которая двигалась по главной дороге.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Fiat. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.