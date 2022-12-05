Уснул за рулем и перевернулся в кювете: ночное ДТП на трассе в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

4 декабря в 4:50 на 283-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Воловского района 38-летний мужчина заснул за рулем Lada Priora. Неуправляемый автомобиль наехал на металлический отбойник, после чего вылетел в правый придорожный кювет, где опрокинулся.

В результате ДТП водитель был госпитализирован с различными травмами, а его 32-летний пассажир после оказания медицинской помощи на месте отпущен.