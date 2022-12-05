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НовостиОбщество5 декабря 2022 12:50

У тульских росгвардейцев появилось новое оборудование и спецмашины

Торжественные мероприятия прошли 5 декабря
Игорь КОПЫТОВ
У тульских росгвардейцев появилось новое оборудование и спецмашины

У тульских росгвардейцев появилось новое оборудование и спецмашины

Фото: материалы пресс-служб

Автопарк тульских росгвардейев пополнился 18 единицами автомобильной и специальной техники, которая будет использоваться для выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил государственные и ведомственные награды, а губернатор Тульской области передал региональному ведомству сертификаты на приобретение специальных технических средств.

Также Виктор Золотов и Алексей Дюмин возложили цветы к мемориалу сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга.