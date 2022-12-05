6 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц по всему городу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 11:00 - ул. Марата, 73;

с 9:00 до 16:00 - Мясново: 2-й Клинской пр-зд, 2, 3 уч. 11; ул. Столетова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18; ул. Д. Гумелевской, 1, 1-а, 2-а, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 9, 16, 18; ул. Н. Островского, 73 (ГСК № 31); ул. Набережная, 13, 15, 16, 19, 44, 46, 47, 48, 48-а, 52; ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.); ул. Будённого, 68, 72, 45-59 (нечётн.), 58-62 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а; ул. М. Смирнова, 41-99 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а; ул. Оборонная, 57, 63, 80, 85, 96, 98, 100; пер. М. Смирнова, 1-21; ул. Староникитская, 87; ул. С. Перовской, 49; ул. Первомайская, 24; п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.); ул. Школьная, 1-12; ул. Дзержинского, 2, 4; ул. Менделеевская, 2, 6, 9, 9-б, 9-в, 9-д; пер. Садовый, 7, 9, 9-а, 9-г, 11; п. Трудовой, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 17-а, 7-а, 7-б, 15-а, 19-а, 51, 1-19, 85-114; ул. Володарского, 13; ул. Будённого, 101-117 (нечётн.), 118-134 (чётн.), 99-а, 101-а, 132-а; ул. Некрасова, 24-44 (чётн.); ул. Ершова, 43-51 (нечётн.);

с 9:30 до 13:30 - ул. Майская, 1, 1-б, 3; ул. Вильямса, 46, 46/2.