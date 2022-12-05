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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 13:45

Фармацевт похитила куртку посетительницы кафе в Алексине Тульской области

Женщина задержана, имущество вернули законной воаделице
Игорь КОПЫТОВ
Фармацевт похитила куртку посетительницы кафе в Алексине Тульской области

Фармацевт похитила куртку посетительницы кафе в Алексине Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В местную дежурную часть обратилась 39-летняя жительница Алексина, сообщившая, что около полуночи из помещения гардеробной кафе, расположенного на улице Болотова, кто-то украл ее зимнюю куртку стоимостью 22 тысячи рублей.

При просмотре записи камер видеонаблюдения сотрудники полиции выяснили личность предполагаемой похитительницы. Ей оказалась 33-летняя местная жительница, работающая фармацевтом. Подозреваемая была задержана и во всем призналась.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».