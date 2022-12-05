На злостного алиментщика из Богородска Тульской области завели уголовное дело Фото: Алексей ФОКИН (фото)

40-летний местный житель согласно решению мирового судьи был обязан с апреля 2009 года ежемесячно выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Однако он всячески уклонялся, средств по исполнительному производству не перечислял. В результате общая сумма задолженности превысила 350 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, ход и результаты расследования которого находятся на контроле межрайонной прокуратуры.