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НовостиОбщество5 декабря 2022 13:02

На злостного алиментщика из Богородска Тульской области завели уголовное дело

Межрайонная прокуратура внесла представление по факту бездействия судебных приставов
Игорь КОПЫТОВ
На злостного алиментщика из Богородска Тульской области завели уголовное дело

На злостного алиментщика из Богородска Тульской области завели уголовное дело

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

40-летний местный житель согласно решению мирового судьи был обязан с апреля 2009 года ежемесячно выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Однако он всячески уклонялся, средств по исполнительному производству не перечислял. В результате общая сумма задолженности превысила 350 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, ход и результаты расследования которого находятся на контроле межрайонной прокуратуры.