В Тульской области стали меньше употреблять алкоголь и курить Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульская область заняла 24 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек согласно исследованию РИА Новости. На счету региона - 72,5 балла из 100 возможных. Это на 6 баллов больше, чем в 2020 году. При этом тулякам удалось обогнать Москву (57) и Санкт-Петербург (70).

При составлении рейтинга эксперты учитывали потребление табачных изделий, продажу алкоголя, число преступлений в состоянии опьянении или под наркотиками, смертность от употребления спиртного.