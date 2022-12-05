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НовостиОбщество5 декабря 2022 12:41

В Тульской области стали меньше употреблять алкоголь и курить

Эксперты составили рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области стали меньше употреблять алкоголь и курить

В Тульской области стали меньше употреблять алкоголь и курить

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульская область заняла 24 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек согласно исследованию РИА Новости. На счету региона - 72,5 балла из 100 возможных. Это на 6 баллов больше, чем в 2020 году. При этом тулякам удалось обогнать Москву (57) и Санкт-Петербург (70).

При составлении рейтинга эксперты учитывали потребление табачных изделий, продажу алкоголя, число преступлений в состоянии опьянении или под наркотиками, смертность от употребления спиртного.