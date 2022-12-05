В Тульской области 3 человека попались на уловки мошенников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

35-летняя женщина, проживающая в Новомосковске, обратилась в полицию с заявлением. Она хотела купить музыкальные инструменты и нашла в интернете сайт, принадлежащий мошенникам. В результате было похищено 5 тысяч рублей. В аналогичную ситуацию попала 26-летняя женщина из поселка Дубна, которая оплатила несуществующие запчасти для машины на сумму 31 тысячу 500 рублей.

Также, к 26 летнему жителю Ясногорска за помощью обратился друг, у которого взломали страницу в соцсети. Мужчина, доверившись злоумышленнику, перевел ему 3 тысячи рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.