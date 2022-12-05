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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:11

В Тульской области временно ограничат движение транспортных средств через ж/д переезды

Связано это с ремонтными работами
Источник:kp.ru
В Тульской области временно ограничат движение транспортных средств через ж/д переезды

В Тульской области временно ограничат движение транспортных средств через ж/д переезды

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 6 по 8 декабря, в Богородицком и Киреевском районах, будет запрещено движение автомобилей через два железнодорожных переезда.

Вот список всех ограничений:

6 декабря, с 10:00 до 15:00, в Богородицке, на 252-ом километре перегона Жданка — Товарково.

7 и 8 декабря, с 10:00 до 16:00, переезд 330-ого км перегона «Присады – Дедилово». В данное время движение будет осуществляться по одной полосе.