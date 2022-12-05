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НовостиОбщество5 декабря 2022 10:09

UnionPay за 4900 рублей: Россельхозбанк снизил комиссию за выпуск карты

Россельхозбанк снизил комиссию за выпуск дебетовых карт международной платежной системы UnionPay International. С 1 декабря и до конца января 2023 года комиссия за выпуск этих карт составит 4900 рублей
Источник:kp.ru
UnionPay за 4900 рублей: Россельхозбанк снизил комиссию за выпуск карты

UnionPay за 4900 рублей: Россельхозбанк снизил комиссию за выпуск карты

«В преддверии новогодних каникул Россельхозбанк запускает акцию на полезный инструмент для комфортного отпуска – карты платёжной системы UnionPay. Существенная скидка на комиссию за выпуск карты вместе с преимуществами комплексного предложения РСХБ поможет нашим клиентам планировать путешествия с большим удобством на протяжении всего будущего года», – отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Также акция распространяется на кобейджинговые карты МИР, выпускаемые совместно с платежной системой UnionPay International.

Дебетовые карты UnionPay предоставляют возможность оплаты товаров, услуг и снятия наличных в 180 странах и регионах. В банке доступна широкая линейка тарифных планов, в том числе и премиальные.

Заявку на выпуск кобейджинговой карты «Мир»-UnionPay можно подать через мобильное приложение и в офисах РСХБ. Условия обслуживания карты зависят от выбранного типа, держателям кредитных и дебетовых кобейджинговых карт. Карта выпускается только на физическом носителе.

Подробную информацию можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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