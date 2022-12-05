Узнать поближе туляка, участника содружества Кукрыниксы можно на новой выставке Фото: Игорь КОПЫТОВ

Кукрыниксы — творческий коллектив советских художников-графиков и живописцев, в который входили народные художники СССР, Герои Социалистического Труда Михаил Куприянов, Николай Соколов и наш земляк Порфирий Крылов. Совместное творчество Кукрыниксов началось еще в студенческие годы в Высших художественно-технических мастерских. Но наиболее значительные произведения они выполнили в годы Великой Отечественной войны. Кукрыниксы – участники Великой Отечественной войны, прошли всю войну: их плакаты, карикатуры, листовки сопровождали советских солдат в военные годы.

На выставке представлены цифровые копии 10 плакатов «Окна ТАСС» художников Кукрыниксов из коллекции Рыбинского музея-заповедника. А также подлинные работы Порфирия Крылова, выполненные во время прифронтовых поездок, рисунки из Нюрнбергского альбома и живописные работы, показывающие немецкие города, пострадавшие от последствий войны.

В рамках выставки экспонируются предметы мемориального фонда: ордена и медали П.Н. Крылова, личные вещи, письма и фотографии, переданные музею родственниками художника.

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