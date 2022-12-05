Туляков приглашают попробовать новое средневековое меню от Куликова поля Фото: материалы пресс-служб

Интерактивная кулинарная программа в филиале «Археология» на улице Металлистов проводится уже не первый год. На этот раз посетители могут попробовать и научиться готовить суп-юрму и лепешку-калабью, полбяную кашу с грибами, блины-гречишники и витаминный узвар.

При этом музейщики блюдом царского стола называют суп-юрму, который упоминается в «Домострое» и «Росписи царским кушаньям» в середине XVI – начале XVII века как блюдо царских приемов и в списке угощений богатого горожанина. Это горячий суп с древними финно-угорскими корнями, которые не чужды каждому туляку. Ведь, например, река Ока – получила свое имя от финно-угорских племен, пришедших в эти земли много веков назад.

Для душевного тепла и хорошего настроения на интерактивной встрече «Средневековая кухня» посетителям предложат древний напиток узвар - питье из ягод и фруктов, среди которых собранный на Куликовом поле терн и заморские имбирь и корица.

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