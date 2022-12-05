В Туле коммунальщики продолжают ликвидировать последствия аварии системы отопления Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 декабря в 18:38 в Пролетарском округе Тулы на трубопроводе горячего водоснабжения диаметром 325 мм на ул. Хворостухина, 29, произошла аварийная ситуация, приведшая к тому, что сразу на нескольких улицах в многоквартирных домах начали остывать батареи.

В 19:10 аварийной бригадой АО «Тулатеплосеть» поврежденный участок был отключен, утечка локализована. Однако в связи с резким снижением давления теплоносителя поставщиком услуги - ООО «ТОЗ Энерго» - была осуществлена кратковременная остановка котлов и их последующий перезапуск.

В 20:20 порыв ликвидировали и начали заполнение системы. В 21:30 подача горячего водоснабжения была восстановлена. При этом произошло завоздушивание внутридомовых систем теплоснабжения по ряду многоквартирных домов. В настоящее время управляющими компаниями ведутся работы по запуску в них системы отопления. Сама котельная ООО «ТОЗ Энерго» и внутриквартальные сети АО «Тулатеплосеть» работают в штатном режиме.