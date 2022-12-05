В Тульской области грядет потепление до плюсовой температуры и мощные снегопады Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сейчас из-за северо-западной периферии сибирского антициклона в Тульской области царит солнечная и морозная погода, больше характерная для января. Температура на данный момент на 4-7 градусов ниже климатической нормы начала зимы.

Синоптики прогнозируют, что сильные холода в регионе задержатся до четверга. Но уже следом придет потепление до -2...-3 градуса днем вкупе с обильными осадками в виде снега, а с пятницы – снег с дождем. К концу недели температура максимально приблизится к нулевой отметке, а атмосферное давление вернется в норму.

Небольшое понижение температуры ожидается в начале следующей недели – до -3...-4 градусов.