В Тульской области многодетная мать скрывается от органов опеки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Судя по рассказу, некоторое время назад выяснилось, что трое детей находились в ужасных антисанитарных условиях, не имели постельного белья, условий для нормальной жизни и плохо питались. Обычную школу они не посещали - женщина перевела их на семейное обучение в московскую частную школу, но оттуда их отчислили.

Когда органы опеки попытались вмешаться в сложившуюся ситуацию, мать вместе с детьми скрылась в неизвестном направлении, и на контакт выходить отказывается.