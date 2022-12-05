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НовостиОбщество5 декабря 2022 7:59

В Тульской области многодетная мать скрывается от органов опеки

Об этом в соцстях сообщила детский омбудсмен Наталия Зыкова
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области многодетная мать скрывается от органов опеки

В Тульской области многодетная мать скрывается от органов опеки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Судя по рассказу, некоторое время назад выяснилось, что трое детей находились в ужасных антисанитарных условиях, не имели постельного белья, условий для нормальной жизни и плохо питались. Обычную школу они не посещали - женщина перевела их на семейное обучение в московскую частную школу, но оттуда их отчислили.

Когда органы опеки попытались вмешаться в сложившуюся ситуацию, мать вместе с детьми скрылась в неизвестном направлении, и на контакт выходить отказывается.