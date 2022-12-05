Тульская область вошла в ТОП-10 регионов по доступности новогоднего отдыха Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Рейтинг ТОП-10 в Центральной России был составлен на основе анализа цен на путевки в санаториях при заезде на три дня - с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года.

Так, дешевле всего на Новый год оказалось поехать в санатории Курской (7 070 руб.), Белгородской (7 410 руб.), Брянской (7 920 руб.), Владимирской (7 930 руб.), Костромской (8 160 руб.), Ивановской (8 280 руб.) и Воронежской областей (8 530 руб.).

Тульская область на восьмом месте с ценником 8 620 рублей, включая проживание, питание и лечебные процедуры, но без новогоднего банкета.