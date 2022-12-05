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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:53

Тульская область демонстрирует миграционную убыль населения

Туластат опубликовал данные за первые 9 месяцев 2022 года
Игорь КОПЫТОВ
Тульская область демонстрирует миграционную убыль населения

Тульская область демонстрирует миграционную убыль населения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, только в сентябре за границу выехали 806 жителей Тульской области. 599 человек - в страны СНГ и 247 — в дальнее зарубежье.

Всего за девять месяцев этого года уехали из Тульской области 9 600 жителей (1826 – в страны дальнего зарубежья). Цифры прошлого года – 4234 человек (489 – в страны дальнего зарубежья). Миграция между субъектами РФ примерно равны – 10724 прибывших и 11292 убывших.

При этом миграционный прирост населения из государств СНГ сократился в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.