Тульская область демонстрирует миграционную убыль населения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, только в сентябре за границу выехали 806 жителей Тульской области. 599 человек - в страны СНГ и 247 — в дальнее зарубежье.

Всего за девять месяцев этого года уехали из Тульской области 9 600 жителей (1826 – в страны дальнего зарубежья). Цифры прошлого года – 4234 человек (489 – в страны дальнего зарубежья). Миграция между субъектами РФ примерно равны – 10724 прибывших и 11292 убывших.

При этом миграционный прирост населения из государств СНГ сократился в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.