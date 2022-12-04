Кому в Туле отключат газ 5 декабря Фото: Алексей ФОКИН (фото)

5 декабря без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители домов № 132 и № 90 по ул. Кутузова, № 22 по ул. Октябрьская, № 45в по ул. Металлургов, а с 12:00 до 18:00 № 12 по ул. Михеева.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.