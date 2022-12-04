В Тульской области стартует операция «Должник»: госавтоинспекторы будут ловить не оплативших штрафы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 5 по 16 декабря сотрудники тульской Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов будут останавливать автолюбителей и при проверке документов устанавливать наличие либо отсутствие неуплаченных административных штрафов.

В случае, если выявляется факт имеющихся задолженностей, то на водителя составят протокол об административном правонарушении по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».