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НовостиОбщество4 декабря 2022 12:00

В Тульской области стартует операция «Должник»: госавтоинспекторы будут ловить не оплативших штрафы

Профилактическое мероприятие пройдет на дорогах региона
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области стартует операция «Должник»: госавтоинспекторы будут ловить не оплативших штрафы

В Тульской области стартует операция «Должник»: госавтоинспекторы будут ловить не оплативших штрафы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 5 по 16 декабря сотрудники тульской Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов будут останавливать автолюбителей и при проверке документов устанавливать наличие либо отсутствие неуплаченных административных штрафов.

В случае, если выявляется факт имеющихся задолженностей, то на водителя составят протокол об административном правонарушении по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».