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НовостиОбщество4 декабря 2022 7:48

В Тульской области в СИЗО отправили мужчину, который разрисовал администрацию и военкомат

Мужчину также подозревают в пяти преступлениях
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области в СИЗО отправили мужчину, который разрисовал администрацию и военкомат

В Тульской области в СИЗО отправили мужчину, который разрисовал администрацию и военкомат

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Алексине в СИЗО до Нового года отправили мужчину, который ранее разрисовал стены администрации и местного военкомата. Мужчину также в поджоге патриотического баннера.

Сейчас ему вменяют статью «Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в общественных местах по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.