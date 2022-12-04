В Тульской области в СИЗО отправили мужчину, который разрисовал администрацию и военкомат Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Алексине в СИЗО до Нового года отправили мужчину, который ранее разрисовал стены администрации и местного военкомата. Мужчину также в поджоге патриотического баннера.

Сейчас ему вменяют статью «Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в общественных местах по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.