У трех туляков обнаружили сальмонеллез после посещения одного из кафе Фото: Алексей ФОКИН (фото)

28 ноября 2022 года из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» поступила информация о трех случаях острой кишечной инфекции у жителей Тулы. Расследование показало, что все они связаны с употреблением готовых блюд в кафе «NATURA» на улице Советской, 60. В состав блюд входили термически необработанные куриные яйца (яйцо «пашот» и соус на основе сырого яйца).

Ведомство выяснило, что точка общественного питания открылась только 8 ноября 2022 года, и уведомление о начале деятельности кафе в Управление не поступало, что тоже является нарушением. А уж сколько их грубейших нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования обнаружили на месте!

Управлением выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий в кафе «NATURA». Помимо этого, в организации приостановлен оборот сырого яйца в количестве 1100 шт. и пищевых продуктов без маркировки, общим весом 27 кг. Сотрудники ведомства взяли образцы смывов с объектов внешней среды, пищевой продукции на микробиологические показатели , в том числе на патогенные микроорганизмы, и биологический материал от сотрудников.

Сейчас ситуация находится на контроле регионального Управления Роспотребнадзора.