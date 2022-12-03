В Туле начался очный набор в театральную школу Табакова Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отбор юных туляков в театральную школу имени Олега Табакова традиционно проходил в здании Дворянского собрания. Заявки подали более ста юных талантов из всех муниципалитетов Тульской области и даже соседних регионов.

- Мы продолжаем традицию, заложенную еще Олегом Табаковым — искать актеров везде, где только можно, а не только в Москве, - подчеркнул Машков. - Мы верим, что в каждом человеке есть какой-то талант.

По итогам всех испытаний преуспевшие молодые туляки смогут получить место в театральной школе имени Олега Табакова и пройти пятилетний курс обучения.