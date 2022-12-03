Сергей Скиданенко дежурит по Туле сегодня, 3 декабря
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
3 декабря дежурный — заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу администрации города Тулы Сергей Скиданенко
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).