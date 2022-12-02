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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 14:11

Жителя Дубенского района поймали с поддельным водительским удостоверением

Теперь он предстанет перед судом
Игорь КОПЫТОВ
Жителя Дубенского района поймали с поддельным водительским удостоверением

Жителя Дубенского района поймали с поддельным водительским удостоверением

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По версии следствия в марте 2020 года 23-летний молодой человек посредством сети Интернет купил себе поддельные «права» за 30 тысяч рублей. А в октябре 2022 года он предъявил подложное удостоверение для проверки инспектору дорожно-патрульной службы. Именно тогда и выяснилось, что документ подделан.

Теперь уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо подложного документа) направлено в Одоевский межрайонный суд.