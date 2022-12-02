За прошедшие сутки у жителей Тульской области украли почти 8 миллионов 600 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

41-летний мужчина, проживающий в Узловой, попался на самую распространенную уловку мошенников. Ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал его перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Мужчина поверила злоумышленнику и перевел ему 4 миллиона 734 тысячи рублей.

Еще 5 жителей Тульской области стали жертвами аналогичной мошеннической схемы: 40-летняя женщина, проживающая в Туле, была обманута на 1 миллиона 100 тысяч рублей, из которых 500 тысяч рублей она оформила в кредит, 47-летняя женщина из Щёкино лишилась 971 тысячи рублей, из них кредитных 295 тысяч рублей, 47-летняя женщина из Тулы перевела мошенникам 677 тысяч рублей, из которых 617 тысяч рублей она взяла у банка, на 62-летнюю пенсионерку из Узловой злоумышленники оформили кредит на сумму 338 тысяч 534 рублей и 27-летняя жительница Тулы перевела мошенникам 235 тысяч рублей, из которых 150 тысяч рублей взяла в кредит.

Также, 34-летний мужчина, проживающий в Узловой, обратилась в полицию, после того как была обманут мошенником. По его словам, злоумышленник, представившись сотрудником инвестиционной компании, позвонил ему с неизвестного номера и предложил мужчине инвестировать свои деньги в крупные государственные и международные проекты с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Потерпевший, недолго думая, перевел им 132 тысячи 310 рублей. В аналогичную ситуацию попал 32-летний мужчина из Киреевска, который лишился 48 тысяч 700 рублей.

50-летней женщине поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка, после чего ввел её в заблуждение и получил персональные данные от личного онлайн-кабинета банка. В связи с этим, неизвестный оформили на женщину кредит в размере 90 тысяч рублей, после чего перевели денежные средства на свои счета. Таким же образом обманули 35-летнюю женщину, у которой с банковского счета списали почти 15 тысяч рублей.

Житель Кимовска обратился в дежурную часть межмуниципального отдела МВД с заявлением. По словам мужчины, он хотел купить щебень и наткнулся на один из сайтов мошенников. В результате он поверил злоумышленникам и потерял 240 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.