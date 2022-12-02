В Тульской области осудят метательницу ножей, серьезно ранившую сожителя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 октября 2022 года жительница поселка Кресты в ходе ссоры с сожителем в его доме после посиделок с алкоголем метнула кухонный нож в живот мужчины, нанеся колото-резанное ранение. А потом спокойно уехала в г. Тулу.

Скорую помощь потерпевшему позже вызвала его сестра. 37-летний пострадавший выжил — он был вовремя доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Уголовное дело в отношении 36-летней женщины по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ направлено в Чернский районный суд.