Опасная детская площадка демонтирована по требованию прокуратуры в Куркинском районе Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Так состояние игрового оборудования площадки, расположенной между домами № 9 и 10 на ул. Центральной деревни Маслово-Волосевич Куркинского района не соответствовало требованиям безопасности. Металлические элементы игрового оборудования имели множественные следы коррозии, деревянные конструкции качелей частично отсутствовали, из них торчали болты, а спортивные лестницы утратили пространственную неизменность. Эксплуатация игровой площадки могла повлечь причинение вреда здоровью и жизни детей.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор района внес главе администрации муниципального образования муниципального образования Самарское представление и обязал демонтировать аварийное оборудование. Сейчас детская площадка демонтирована.