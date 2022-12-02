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НовостиОбщество2 декабря 2022 13:16

Опасная детская площадка демонтирована по требованию прокуратуры в Куркинском районе Тульской области

Прокуратура провела проверку безопасности эксплуатацию оборудования на детских игровых площадках
Игорь КОПЫТОВ
Опасная детская площадка демонтирована по требованию прокуратуры в Куркинском районе Тульской области

Опасная детская площадка демонтирована по требованию прокуратуры в Куркинском районе Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Так состояние игрового оборудования площадки, расположенной между домами № 9 и 10 на ул. Центральной деревни Маслово-Волосевич Куркинского района не соответствовало требованиям безопасности. Металлические элементы игрового оборудования имели множественные следы коррозии, деревянные конструкции качелей частично отсутствовали, из них торчали болты, а спортивные лестницы утратили пространственную неизменность. Эксплуатация игровой площадки могла повлечь причинение вреда здоровью и жизни детей.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор района внес главе администрации муниципального образования муниципального образования Самарское представление и обязал демонтировать аварийное оборудование. Сейчас детская площадка демонтирована.