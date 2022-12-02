Безработный туляк украл у двоюродного брата ювелирные украшения Фото: Игорь КОПЫТОВ

В дежурную часть поступило заявление от 40-летнего мужчины, сообщившего, что из принадлежащей ему квартиры в селе Частое под Тулой похищены ювелирные украшения.

Выехав на место происшествия, сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук, опросили самого потерпевшего. В результате они установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался нигде не работающий 44-летний двоюродный брат потерпевшего. Злоумышленник был задержан и признался в содеянном. Похищенные украшения изъяты и возвращены законному владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.