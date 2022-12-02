Рецидивист из Волово Тульской области воровал в магазине детские игрушки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть в Богородицке обратилась управляющая одного из сетевых магазинов по улице Коммунаров, пояснившая, что из торгового зала совершена кража детских игрушек на сумму 5 тысяч рублей.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 35-летний житель поселка Волово. Мужчина был задержан и признался, а вот похищенные игрушки он уже успел реализовать.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о краже.