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НовостиОбщество2 декабря 2022 9:47

Получил миллион и уволился: в Туле обманувший минздрав врач пошел под суд

Туляк не возвращал деньги по доброй воле
Игорь КОПЫТОВ
Получил миллион и уволился: в Туле обманувший минздрав врач пошел под суд

Получил миллион и уволился: в Туле обманувший минздрав врач пошел под суд

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский врач стал участником социальной программы и получил миллион рублей в 2017 году как единую компенсационную выплату. А в 2020 году он уволился, не отработав ранее оговоренного срока.

В результате он оказался должен бюджету 265 607,88 рублей за неотработанный период времени. Взыскивать деньги Министерству здравоохранения пришлось через суд. Здесь свою вину врач полностью признал и вернул деньги. Помимо оставшейся суммы, с мужчины взыскали проценты - 34 с небольшим тысячи рублей.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.