В Тульской области трижды сбили пешехода: женщина скончалась на месте Фото: материалы пресс-служб

1 декабря в 19:10 на 32-м километре автодороги «Тула-Белев» на территории Дубенского района 61-летний мужчина за рулем ВАЗ 21099 совершил наезд на 47-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости перекрестка с оборудованным переходом.

От удара женщину отбросило на встречную полосу, где она попала под волеса LADA Vesta и KIA RIO под управлением водителей 57 и 35-лет.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.