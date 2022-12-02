Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 декабря 2022 8:02

В Тульской области трижды сбили пешехода: женщина скончалась на месте

Трагедия произошла в вечернее время на трассе
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области трижды сбили пешехода: женщина скончалась на месте

В Тульской области трижды сбили пешехода: женщина скончалась на месте

Фото: материалы пресс-служб

1 декабря в 19:10 на 32-м километре автодороги «Тула-Белев» на территории Дубенского района 61-летний мужчина за рулем ВАЗ 21099 совершил наезд на 47-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости перекрестка с оборудованным переходом.

От удара женщину отбросило на встречную полосу, где она попала под волеса LADA Vesta и KIA RIO под управлением водителей 57 и 35-лет.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.