500 жителей Тульской области за 12 дней нарушили правила дорожного движения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 14 по 25 ноября в Тульской области госавтоинспекторы пресекли 648 нарушений правил дорожного движения. Практически все нарушения совершены пешеходами - 500 жителей области привлечены к административной ответственности по части 1 ст. 12.29 КоАП РФ.

Водители оказались более законопослушными и за период проведения акции привлечены к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ за то, что не уступили дорогу пешеходам и приравненным к ним лицам, 148 человек.

Также за это время сотрудники Госавтоинспекции провели более 116 профилактических бесед в общественных и образовательных организациях.