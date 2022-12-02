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НовостиОбщество2 декабря 2022 7:24

500 жителей Тульской области за 12 дней нарушили правила дорожного движения

В регионе прошла профилактическая акция «Стань заметен на дороге!»
Игорь КОПЫТОВ
500 жителей Тульской области за 12 дней нарушили правила дорожного движения

500 жителей Тульской области за 12 дней нарушили правила дорожного движения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 14 по 25 ноября в Тульской области госавтоинспекторы пресекли 648 нарушений правил дорожного движения. Практически все нарушения совершены пешеходами - 500 жителей области привлечены к административной ответственности по части 1 ст. 12.29 КоАП РФ.

Водители оказались более законопослушными и за период проведения акции привлечены к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ за то, что не уступили дорогу пешеходам и приравненным к ним лицам, 148 человек.

Также за это время сотрудники Госавтоинспекции провели более 116 профилактических бесед в общественных и образовательных организациях.