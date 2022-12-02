Операция «Должник»: две недели госавтоинспекторы в Тульской области будут ловить не оплативших штрафы Фото: материалы пресс-служб

С 5 по 16 декабря сотрудники тульской Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов будут останавливать автолюбителей и при проверке документов устанавливать наличие либо отсутствие неуплаченных административных штрафов. В случае, если выявляется факт имеющихся задолженностей, то на водителя составят протокол об административном правонарушении по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Стоит помнить, что за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП, предусмотрено наложение штрафа уже в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей. Возможен также и арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.