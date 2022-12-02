Житель Тульской области умер от разрыва печени: нанесший фатальный удар задержан Фото: материалы пресс-служб

О скоропостижной смерти ее знакомого в деревне Рождествено в дежурную часть сообщила женщина. Прибывшие на место прибыли следователи не обнаружили признаков криминальной смерти на теле. Однако в ходе судебной экспертизы выявилось, что мужчина умер от разрыва печени, в результате нанесенного удара.

Изъятые из помещения предметы помогли установить личность подозреваемого. Им оказался уроженец поселка Центральный, который ранее был судим за аналогичное преступление. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», следователь намерен ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.