Из административного в уголовное: в Тульской области осудят злостного алиментщика Фото: Алексей ФОКИН (фото)

33-летний мужчина не платил средств на содержание своей 8-летней дочери без уважительных причин. При этом не предпринимал мер снизить задолженность - не трудоустраивался самостоятельно и не обращался в Центр занятости населения.

Спустя какое-то время его привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы. Тот проигнорировал наказание и к выплате алиментов не приступил.

В результате дознаватель УФССП России по Тульской области возбудил в отношении нерадивого отца уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».