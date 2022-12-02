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НовостиОбщество2 декабря 2022 6:26

Из административного в уголовное: в Тульской области осудят злостного алиментщика

В Тульской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, не платившего за содержание своего ребенка
Игорь КОПЫТОВ
Из административного в уголовное: в Тульской области осудят злостного алиментщика

Из административного в уголовное: в Тульской области осудят злостного алиментщика

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

33-летний мужчина не платил средств на содержание своей 8-летней дочери без уважительных причин. При этом не предпринимал мер снизить задолженность - не трудоустраивался самостоятельно и не обращался в Центр занятости населения.

Спустя какое-то время его привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы. Тот проигнорировал наказание и к выплате алиментов не приступил.

В результате дознаватель УФССП России по Тульской области возбудил в отношении нерадивого отца уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».