Мошенник, обманувший 18 человек в Тульской области на 5 млн рублей, проведет в колонии 5,5 лет Фото: материалы пресс-служб

35-летний ранее не судимый обвиняемый работал у индивидуального предпринимателя, занимавшегося продажей стройматериалов. За полтора года - с 7 октября 2020 по 1 марта 2022 - он получил от 18 клиентов свыше 5 млн рублей, обещая закупить для них материалы по выгодной цене. При этом полученные деньги злоумышленник просто присвоил.

Суд приговорил мошенника к 5,5 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.