Молодой сельский слесарь ограбил дачу тулячки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По предварительной информации, из дачного дома, принадлежащего 34-летней тулячке, была совершена кража водяного насоса и 100 метров медного провода на сумму 4 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 18-летний слесарь из села Алешня, который находясь в деревне Батищево, обратил внимание на злополучную дачу и, вскрыв ее, украл то, что на глаза попалось. Похищенное было обнаружено и изъято.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».