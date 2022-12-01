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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 14:17

Более двух миллионов отдал туляк за раз телефонным мошенникам

За прошедшие сутки у десяти граждан были похищены 3 миллиона 341 тысяча 629 рублей
Игорь КОПЫТОВ
Более двух миллионов отдал туляк за раз телефонным мошенникам

Более двух миллионов отдал туляк за раз телефонным мошенникам

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

58-летний мастер производственного предприятия из Тёпло-Огарёвского района повелся на мошенническую схему со звонком якобы банковских сотрудников и перевел предприимчивым злоумышленникам 2 миллиона 152 тысячи рублей.

Жертвами аналогичного преступления стали еще четыре жителя нашего региона. 62-летний житель Белева лишился 227 тысяч рублей, а 69-летняя тулячка - 215 тысяч рублей, 44-летняя жительница Новомосковска перевела 159 тысяч рублей, а 27-летний туляк – 6 тысяч 100 рублей.

А в Ефремове 45-летний местный житель хотел приобрести рефрижератор и, используя один из сайтов бесплатного размещения объявлений, лишился 446 тысяч 628 рублей.