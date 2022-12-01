В ночном клубе в центре Тулы силовики обнаружили пьяных подростков

В ночном клубе в центре Тулы силовики обнаружил пьяных подростков Фото: материалы пресс-служб

В помещении ночного клуба на улице Советской стражи порядка обнаружили двух 19 и 21-летних посетителей с признаками наркотического опьянения. Младший оказался ранее судим.

Также в заведении оказались четверо несовершеннолетних — троим по 16 лет, еще одному — 17. Все они находились в нетрезвом виде. Их доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

В отношении подростков и их родителей правоохранители составили 7 административных протоколов по статьям 20.22 КоАП РФ, ч.1 ст. 20.21 КоАП РФ, ч.1 ст. 20.20 и ст. 5.35 КоАП РФ.