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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:55

В ночном клубе в центре Тулы силовики обнаружили пьяных подростков

Сотрудники полиции при поддержке отряда специального назначения «ГРОМ» провели рейдовое мероприятие
Игорь КОПЫТОВ
В ночном клубе в центре Тулы силовики обнаружил пьяных подростков

В ночном клубе в центре Тулы силовики обнаружил пьяных подростков

Фото: материалы пресс-служб

В помещении ночного клуба на улице Советской стражи порядка обнаружили двух 19 и 21-летних посетителей с признаками наркотического опьянения. Младший оказался ранее судим.

Также в заведении оказались четверо несовершеннолетних — троим по 16 лет, еще одному — 17. Все они находились в нетрезвом виде. Их доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

В отношении подростков и их родителей правоохранители составили 7 административных протоколов по статьям 20.22 КоАП РФ, ч.1 ст. 20.21 КоАП РФ, ч.1 ст. 20.20 и ст. 5.35 КоАП РФ.