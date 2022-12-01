Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 13:31

На пересечении улиц Тульского Рабочего Полка и Оружейной в Туле установили новый светофор

Ранее здесь был нерегулируемый перекресток
Игорь КОПЫТОВ
На пересечении улиц Тульского Рабочего Полка и Оружейной в Туле установили новый светофор

На пересечении улиц Тульского Рабочего Полка и Оружейной в Туле установили новый светофор

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Решение об установке электронного регулировщика было принято в связи с обращениями жителей. Заработает новый светофорный объект в ближайшее время, до конца года.

Предполагается, что с его помощью удастся добиться оптимизации движения параллельно трамвайным путям. Однако насколько это оправдано с учетом наличия буквально в паре сотен метров еще одним светофором на перекрестке улиц Агеева и Ф. Энгельса.