На пересечении улиц Тульского Рабочего Полка и Оружейной в Туле установили новый светофор Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Решение об установке электронного регулировщика было принято в связи с обращениями жителей. Заработает новый светофорный объект в ближайшее время, до конца года.

Предполагается, что с его помощью удастся добиться оптимизации движения параллельно трамвайным путям. Однако насколько это оправдано с учетом наличия буквально в паре сотен метров еще одним светофором на перекрестке улиц Агеева и Ф. Энгельса.