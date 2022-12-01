13 водителей, нарушивших правила перевозки пассажиров, задержали в Новомосковске и Узловой Тульской области Фото: материалы пресс-служб

С начала акции сотрудники Госавтоинспекции Тульской области совместно с представителями Ространснадзора провели сплошные проверки транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки в Новомосковске и Узловой. В результате к административной ответственности были привлечены 13 водителей.

Четверо - за осуществление перевозок с нарушением правил обеспечения безопасности, трое - за работу с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, двое - за управление транспортным средством без тахографа. Среди других нарушений - перевозка пассажиров и багажа по заказу без заключения договора фрахтования, управление транспортным средством без путевого листа и другие.

Профилактическое мероприятие «Автобус» продлится на территории региона до 4 декабря 2022 года.