Тульские парки готовы ко встрече новогодних праздников Фото: Игорь КОПЫТОВ

Центральный парк украсили консоли со звездами, гирлянды с ретролампами, арки в виде елочных шаров, украшения в виде подарков и елочных игрушек, инсталляция «Коньки» и композиция «2023», стилизованные подсвечники, светодиодные елки. Фонтанную площадь украшает десятиметровая ель, а входную группу с ул. Первомайской – огромный елочный шар.

В Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Баташевском саду и в парке «Патриот-Тула» появились елки, композиции в виде больших елочных шаров, декоративные панно, гирлянды и консоли.

Всего в тульских парках уже установлено 100 световых конструкций и более 500 светодиодных гирлянд.