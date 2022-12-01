От кинокатка до театра под открытым небом: что ждет туляков в проекте «Зима по-тульски» Фото: материалы пресс-служб

В этом сезоне проект будет включать четыре направления: «Спорт», «Культура», «Детство» и «Спецпроекты».

Начиная с 1 декабря в тульских парках будут проводиться спортивные занятия для пожилых людей, мастер-классы по скандинавской ходьбе, еженедельные пробежки «Пять верст. Бег в парке», открытые тренировки по хоккею для детей, работать бесплатный тир.

Среди культурных мероприятий - музыкальная программа «Голос русской зимы», программы «Нейрографика для взрослых и встречи с интересными людьми.

Будет также организована работа резиденции Деда Мороза, мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, бесплатные показа фильма в планетарии, представления игрового театра для детей от 1 до 3 лет и театра по выходным, поролоновое шоу, а также ставший уже традиционным забег Дедов Морозов и акция «Новогодняя почта Деда Мороза».

Во время новогодних праздников на фонтанной площади Центрального парка будут работать ярмарка тульских мастеров и фотозоны, пройдут акция «Костерок» и музыкальные программы с участием рождественского духового оркестра и других творческих коллективов.

На главном катке Центрального парка будет организована развлекательная программа в формате «КиноКатка» с трансляцией новогодних советских фильмов.

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