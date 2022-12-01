У кого гнездо из балок, расскажут тулякам на необычной лекции Фото: материалы пресс-служб

2 декабря в 19:00 на первом этаже кластера «Октава» пройдет познавательная лекция сотрудника Тульского экзотариума Алены Акимовой. Спикер расскажет об интересных и необычных архитектурных концепциях и решениях.

Посетителей также ждут ответы на такие необычные вопросы, например, как построить высотку за 10 недель, делать кирпичи с помощью бактерий и стоит ли мечтать об экологически чистых городах?

Единственное условие: предварительная запись на лекцию.

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