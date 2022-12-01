Одну из улиц на окраине Тулы переименуют в честь расположенного на ней храма Фото: соцсети

В селе Хомяково улицу Подлесную переименуют в Свирскую. С такой инициативой выступил настоятель Александро-Свирского храма отец Сергий. По его словам, в России существует традиция называть улицы в честь церквей, расположенных рядом. Предложение поддержали городские депутаты, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, прихожане храма и собственники земельных участков на данной улице.

Также в деревне Малевка появятся улицы Красносельская, Долинная и Зеленодольская.